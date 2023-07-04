"أمانة الباحة" تعايد منسوبيها وتهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وفي نهاية كلمته شَكَر جميع الموظفين والعاملين المرابطين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثمّنًا ما أنجزته وكالات الأمانة في الخدمات والمشاريع والاستثمار، وما تم إنجازه من أعمال وخدمات حيث تم خلال الإجازة الانتهاء من تهيئة وتجهيز أكثر من 300 حديقة ومنتزه وساحة بلدية ومواقع للفعاليات والمهرجانات، وتوفير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر تقديم أكثر من 1000 خدمة صيانة، وتجهيز وتحسين المواقع المستهدفة لاستقبال الزوار، كما تم خلال إجازة العيد إبرام أكثر من 170 عقدًا استثماريًّا لمختلف الأنشطة بقيمة تتجاوز 3 ملايين و150 ألف ريال، وتنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية ميدانية، تم من خلالها ضبط أكثر من 149 مخالفة اتُّخِذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة، واستقبال وإصدار ومعالجة ما يزيد على 100 رخصة إنشائية، وقرارات مساحية تشمل المساكن والمحطات والأراضي، إضافة إلى إجراء أكثر من 150 زيارة تفتيشية فنية على محطات الوقود للتحقق من تطبيق كود البناء السعودي.