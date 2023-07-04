"أمانة الباحة" تعايد منسوبيها وتهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

نظّمت أمانة منطقة الباحة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ورفع أمين المنطقة الدكتور علي السواط، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم.
وقدم "السواط" في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، الشكر والتقدير للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على الدعم الذي تحظى به أمانة وبلديات المنطقة.
ووجّه السواط قيادات ومنسوبي الأمانة وبلديات منطقة الباحة لبذل المزيد من الجهود لخدمة أهالي المنطقة وزوراها وضيوفها من المصطافين، وتكثيف تقديم الخدمات البلديات في الحدائق والمنتزهات ومواقع الفعاليات والأماكن العامة.
وفي نهاية كلمته شَكَر جميع الموظفين والعاملين المرابطين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثمّنًا ما أنجزته وكالات الأمانة في الخدمات والمشاريع والاستثمار، وما تم إنجازه من أعمال وخدمات حيث تم خلال الإجازة الانتهاء من تهيئة وتجهيز أكثر من 300 حديقة ومنتزه وساحة بلدية ومواقع للفعاليات والمهرجانات، وتوفير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر تقديم أكثر من 1000 خدمة صيانة، وتجهيز وتحسين المواقع المستهدفة لاستقبال الزوار، كما تم خلال إجازة العيد إبرام أكثر من 170 عقدًا استثماريًّا لمختلف الأنشطة بقيمة تتجاوز 3 ملايين و150 ألف ريال، وتنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية ميدانية، تم من خلالها ضبط أكثر من 149 مخالفة اتُّخِذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة، واستقبال وإصدار ومعالجة ما يزيد على 100 رخصة إنشائية، وقرارات مساحية تشمل المساكن والمحطات والأراضي، إضافة إلى إجراء أكثر من 150 زيارة تفتيشية فنية على محطات الوقود للتحقق من تطبيق كود البناء السعودي.
وتم من خلال منصة "ممتثل" رصد ومعالجة ما يزيد على 200 موقع، كما استقبلت الأمانة أكثر من 600 بلاغ أثناء الإجازة؛ تم على الفور معالجة 90% منها مع استمرار عمالة ما تبقى من إجمالي تلك البلاغات.