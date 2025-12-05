16 فرعاً نحو التميز.. "خارطة طريق للمبدعين" لمسارات الجائزة السعودية للإعلام

وشكلت الجائزة نقطة تحول مفصلية في تاريخ الجوائز الإعلامية عبر مسارها الرقمي، وتحديداً من خلال استحداث فئة جائزة المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، التي إضافة نوعية لافتة، إذ تُمثل أول جائزة عالمية متخصصة في هذا المجال ضمن منظومة الجوائز الإعلامية، ويعكس هذا التوجه اعترافاً رسمياً بالمحتوى الإبداعي المصنوع بالتقنيات الحديثة، ويؤكد ريادة المملكة في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متطور يدمج الخيال البشري بالقدرات التقنية المتقدمة، وتعيد هذه الجائزة تعريف جودة المحتوى الرقمي وفق معايير الابتكار والذكاء، محفزةً إنتاج أعمال قادرة على منافسة المحتوى الدولي المتقدم، مما يرسخ موقع المملكة في قيادة التحول الرقمي الإعلامي.