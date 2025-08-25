مجموعة "stc" تحقق جائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية للمرة التاسعة على التوالي

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لريادة مجموعة stc في تمكين قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مدعومًا باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وشبكات الاتصالات ذات الكفاءة العالية، إلى جانب منظومة رقمية حديثة ومراكز البيانات الذكية التي تتيح استضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، بما يضمن سرعة الأداء والارتقاء بتجربة اللعب والمشاهدة على حد سواء.