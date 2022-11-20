النائب العام يُدشِّن وحدة شؤون الطفل.. ويؤكد: توفير الحماية العدلية للطفل من أولويات النيابة العامة

دشَّن معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم "وحدة شؤون الطفل"، التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على حقوقه كافة التي كفلها له النظام، ومراعاة مصلحته الفضلى، وحوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.