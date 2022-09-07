"الجبير" يستقبل سفيري المملكة المتحدة وكوستاريكا لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وتضمّن الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوستاريكا، غير المقيم، لدى المملكة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، مدير إدارة أمريكا الجنوبية السفير فيصل المنديل.