مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينجح في إنقاذ رضيع مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف حاد بالدماغ

حيث أجريت له عملية في الثالثة صباحاً تحت التخدير العام، عن طريق فتح جلد الرأس والجمجمة وإزالة الدم المتجمع برفق ودقة شديدة، ووقف النزيف الدموي وإصلاح كسر الجمجمة وإعادة العظم إلى وضعه الطبيعي بنجاح تام، واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف الساعة، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، ونُقل الطفل إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، قبل أن يتم تحويله بعد 48 ساعة إلى غرفة تنويم عادية، وتحسنت صحة الطفل باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة إلى أن غادر المستشفى بعد "4" أيام من العملية وهو بحالة صحية جيدة، وقد تخلص من كافة الأعراض التي قادته إلى المستشفى.