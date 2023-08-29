بخبرة أكثر من نصف قرن.. "طلعت مصطفى" المصرية تبني جودة حياة مستدامة

أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية اعتزامها إنشاء مدينة جديدة بالعاصمة السعودية الرياض، وتأتي هذه الخطوة بعد أن استطاعت المجموعة بخبراتها المتراكمة التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، أن ترسّخ اسمها لتكون المطور العقاري الخاص الأبرز في مصر، والمنمي العقاري الذي احترف بناء مدن متكاملة العناصر والخدمات والاستدامة وسط الصحراء، ولتتحول بفعل التطوير والتنمية إلى مجتمعات قائمة بذاتها تنبض بالحياة، وتشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد، وتقدم لقاطنيها جودة الحياة المستدامة.
اتسمت مشروعات مجموعة طلعت مصطفى طوال تاريخها برؤيتها غير المسبوقة، في اختراق المناطق الواعدة في قلب الصحراء وتنميتها؛ لتصبح مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تنبض بالحياة، ما جعلها تجذب 800 ألف شخص للعيش فيها حتى الآن.. وتقدم خدماتها لنحو مليون نسمة في المناطق المحيطة بها.
وتتميز مشروعات المجموعة بتوفير كل الاحتياجات والأنشطة الحياتية اليومية على بُعد دقائق من أماكن السكن، مثل الخدمات الرياضية، التعليمية، الطبية، الإدارية، مناطق التسوق والترفيه، الخدمات المدنية، دور العبادة، خدمات الأمن والصيانة والزراعة وخدمات المواصلات والبنوك، بالإضافة إلى الخدمات اليومية التي توفرها مراكز خدمات الأحياء السكنية والتي يتم تقديمها بأعلى معايير الجودة، وتراعي أحدث التكنولوجيات، كل ذلك مع الحفاظ على أعلى درجات الخصوصية والراحة والهدوء، حيث لن يحتاج الساكن إلى مغادرة المدينة لشراء احتياجاته اليومية.
منذ تسعينيات القرن الماضي، وإثر النجاحات المتتالية التي حققتها مشروعات طلعت مصطفى في مصر، والتي تمكنت من خلالها من إعطاء قيمة مضافة للأراضي الواقعة حول الرحاب ومدينتي وغيرهما من مشروعات المجموعة، حيث أصبحت نقاط جذب لكثير من شركات التطوير العقاري، والتي تفتخر بوجود مشروعاتها على بُعد أمتار من مدن طلعت مصطفى خاصة بعد أن ارتبط اسم المجموعة على مدار تاريخها بالثقة والمصداقية والدقة في التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم، حيث سلمت المجموعة حتى الآن أكثر من 120 ألف وحدة سكنية.
كانت الانطلاقة الأقوى لطلعت مصطفى بتدشين مدينة الرحاب عام 1996، لإقامة مجتمع تنموي جديد في قلب صحراء شرق القاهرة، وكان لمدينة الرحاب دور مهم في تسليط الضوء على فكر المجتمعات العمرانية المتكاملة، والمساهمة في جذب الكتل السكانية من المناطق المزدحمة في قلب القاهرة إلى أطراف المدينة الجديدة.
تقع مدينة الرحاب على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتستوعب حاليًا نحو 400 ألف نسمة، وتعد إحدى العلامات الفارقة ليس في تاريخ المجموعة فقط ولكن في تاريخ العمران المصري، بفضل الفكر الذي طبقته المجموعة في تطوير المدينة، ليجمع ما بين السكن الراقي والمساحات الخضراء الشاسعة إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من الخدمات؛ مثل مراكز وأسواق تجارية، ومراكز طبية ومدارس، ودور عبادة، ونادٍ رياضي واجتماعي متكامل، وشبكة مواصلات خارجية وداخلية خاصة، وبنوك وخدمات مصرفية بما يغطى كل الاحتياجات لقاطنيها وروادها، ولتكون الرحاب نموذجًا مثاليًا لمجتمع حضاري متكامل قائم بذاته.
بعد نجاح الرحاب بشكل غير مسبوق، قررت المجموعة تكرار التجربة، على مساحة أكبر (33 مليون متر مربع)، وبفكر يواكب تطورات العصر، حيث كانت "مدينتي" النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات المستدامة، حيث بدأت المجموعة في تطويرها عام 2006، ليكون أكبر مشروع عقاري ينفذه القطاع الخاص، واشترك في تصميمها 3 من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصميم المدن المتكاملة، وهي شركات SASKI، HHCP، SWA العالمية تحت إشراف شركائهم من المكاتب الهندسية المصرية حيث انتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية، روعي في تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.
وتضم "مدينتي" إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من ڤيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والمناطق الترفيهية والأندية الرياضية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها تمثل نقطة جذب Destination للمناطق المحيطة بها، مثل الأوبن أير مول.
ويعد Madinaty Spine أيقونية "مدينتي" ومشروع المستقبل، فهو بمثابة مركز المدينة تم تصميمه على غرار ما يُطبق في المدن العالمية المتطورة؛ مثل: سان فرانسيسكو، كاناري ورف بلندن، والشانزليزيه بفرنسا، حيث يضم منشآت سكنية وفندقية وإدارية، ومجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والسياحية ومراكز المال والأعمال على مستوى عالمي
في العام قبل الماضي، أقدمت المجموعة على تطوير مدينة "نور" على مساحة خمسة آلاف فدان (21 مليون متر مربع)، بكابيتال جاردنز شرق القاهرة، ليمُثل نموذجًا جديدًا لمدن القرن الحادي والعشرين الخضراء الذكية والمستدامة، والتي تضم أحدث التكنولوجيا الجديدة الموجودة في العالم، حيث تمثل نقلة نوعية في الفكر التخطيطي وتطبيقات الذكاء الصناعي من خلال التعاون مع كبريات الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة في تطوير المدن الذكية.
نجحت مجموعة طلعت مصطفى في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة في مشروعاتها المختلفة لتلبية احتياجات السكان، إذ تتميز المجموعة بامتلاكها محفظة هائلة من المساحات التجارية الإيجارية الفريدة من نوعها في القاهرة والإسكندرية، تصل إجمالي مساحتها الإيجارية إلى 400 ألف متر مربع، وتطمح المجموعة إلى الوصول بها إلى مليون و200 ألف متر مربع خلال الـ10 أعوام المقبلة.
وتضم مشروعات طلعت مصطفى أشهر وأكبر الوجهات التسويقية والترفيهية، والتي تقدم خدماتها لسكان مشروعاتها، من أهمها مشروع "أوبن أير مول مدينتي"، الذي يعد من أكبر مراكز التسوق المفتوحة في الشرق الأوسط، ويضم أهم العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، فضلًا عن مشروع "جيت واي" بمدينة الرحاب، ويضم خدمات تجارية وترفيهية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة.
تولي مجموعة طلعت مصطفى اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات رياضية بمشروعاتها؛ إدراكًا لدورها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية في المجتمعات السكنية، ولذا حرصت المجموعة على إقامة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية، مثل نادي مدينتي المقام على مساحة 200 فدان، ونادي الرحاب على مساحة 110 أفدنة، وهما من أكبر الأندية في مصر، ويستضيفان العديد من البطولات المحلية والدولية، بفضل ما يمتلكانه من مرافق وملاعب رياضية تم تنفيذها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تضم "مدينتي" نادي "مدينتي للجولف"، الحائز على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمي وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، وصنّفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتسهم أندية مجموعة طلعت مصطفى بدور فعال في تطوير الرياضة المصرية واكتشاف المواهب الجديدة وتقديم الرعاية لها.
تمتلك مجموعة طلعت مصطفى بصمة قوية في مجال التنمية السياحية بفضل ما نفذته من مشروعات سياحية مبتكرة وغير مسبوقة، وبأعلى المعايير العالمية، حيث نجحت المجموعة في استقطاب كبرى الأسماء العالمية في مجال الفندقة مثل مجموعة فورسيزونز وكمبينسكي لإدارة الفنادق، للعمل داخل السوق المصري، وأسهمت تلك الخطوة في إحداث نقلة جديدة في الخدمات الفندقية في مصر.
ولدى المجموعة سجلّ حافل من الفنادق الشهيرة التي تقدم خدمات فندقية عالمية، على غرار منتجع فورسيزونز - شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل - القاهرة، بإجمالي عدد غرف فندقية يبلغ 1041 غرفة، وتسعى المجموعة لإضافة 904 غرف فندقية فاخرة عبر تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في مشروع مدينتي بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر، هذا بالإضافة إلى مشروع "راديسون ساس كوليكشن" قيد التطوير بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.