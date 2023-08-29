بخبرة أكثر من نصف قرن.. "طلعت مصطفى" المصرية تبني جودة حياة مستدامة

وتتميز مشروعات المجموعة بتوفير كل الاحتياجات والأنشطة الحياتية اليومية على بُعد دقائق من أماكن السكن، مثل الخدمات الرياضية، التعليمية، الطبية، الإدارية، مناطق التسوق والترفيه، الخدمات المدنية، دور العبادة، خدمات الأمن والصيانة والزراعة وخدمات المواصلات والبنوك، بالإضافة إلى الخدمات اليومية التي توفرها مراكز خدمات الأحياء السكنية والتي يتم تقديمها بأعلى معايير الجودة، وتراعي أحدث التكنولوجيات، كل ذلك مع الحفاظ على أعلى درجات الخصوصية والراحة والهدوء، حيث لن يحتاج الساكن إلى مغادرة المدينة لشراء احتياجاته اليومية.