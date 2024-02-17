"المنتدى السعودي للإعلام".. رحلة شيقة تحفّز الإبداع وتعزز الريادة الإعلامية

ولفت إلى أن معرض مستقبل الإعلام "فومكس" يجمع الجوانب الفنية والتقنية والإعلامية ويعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستضيف أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تحت سقف واحد؛ ترسيخًا لمكانة الرياض حاضنةً للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، في مختلف المجالات، بوصفها قائدة الحضارة المستقبلية، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما يعد المعرض مناسبة مثالية للإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام وتعزيز التفكير الإبداعي والاستدامة، كما أنه منصة حية لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات ناجحة تُسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا، حيث سيستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالميًا، كما يُسهم معرض "فومكس" في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الثقافية العالمية، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام؛ ما يجعله فرصة لاستعراض التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات، إذ يمثل المعرض فرصة للشغوفين في مجالات الإعلام، وسيشهد تنظيم العديد من الورش المتخصصة والنوعية، التي يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في مجالات الإعلام المختلفة، مع استعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية، وبناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.