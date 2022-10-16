نقل 7 أعضاء من متوفّى دماغيًّا بالطائف إلى عدد من المرضى

وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ لها ورد "سبق"، أنه "بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم؛ حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت ما يقارب 10 ساعات، ونقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والقرنيتين ونقلها لعدد من المرضى؛ حيث تم نقل كلية لمريض بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالرياض، وكلية لمريض بمجمع الملك فيصل بالطائف، والقرنيتين لمريض بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبقية الأعضاء ستتم زراعتها لمرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".