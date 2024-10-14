"الواكد" يكشف تفاصيل احتيال استثماري بمليارَيْ ريال باستخدام مشاهير للترويج لمشاريع وهمية!

وكشف أيضًا عن أن 70% من عمليات الاحتيال المالي في السعودية تُنفَّذ من خارج السعودية، محذرًا المواطنين من التهاون في تقديم بياناتهم الشخصية عبر منصات مثل "أبشر" أو "النفاذ الوطني" حتى للمحامين، مشيرًا إلى واقعة محامية احتالت مع شركائها على رجل أعمال بقيمة 16 مليون ريال.