"فيصل بن خالد" يرعى ملتقى القيادات الصحية بالشمالية.. بعنوان "من رؤية إلى واقع"

ولدى وصوله إلى مقر الفعالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، تجول الأمير فيصل في المعرض المصاحب للملتقى، بعد ذلك عُزِفَ السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.