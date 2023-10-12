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إجراء 238 عملية قلب مفتوح بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة
خلال الربع الثالث من العام الحالي.. و15076 مراجعاً تلقوا خدمات الرعاية
أجرى الكادر الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة 238 عملية قلب مفتوح للمرضى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 م، ضمن أكثر من 261 ألف خدمة طبية قدّمها للمرضى والمراجعين، شملت عمليات جراحية، وخدمات العيادات، والمختبر، والأشعة، وصرف الأدوية.
وأفاد تجمّع المدينة المنورة الصحي أن 15076 مراجعاً تلقوا خدمات الرعاية الطبية في العيادات الخارجية بالمركز منذ مطلع شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما أجريت خلال ذات الفترة 1833 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 238 عملية قلب مفتوح، وكذلك 174 عملية جراحة اليوم الواحد.
وأضاف أن قسم المختبر بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 208890 فحصاً مخبرياً، كما أجريت 4719 حالة فحص بالأشعة، في حين صرفت 31036 وصفة دوائية للمرضى والمراجعين من صيدلية المركز.