إجراء 238 عملية قلب مفتوح بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة

أجرى الكادر الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة 238 عملية قلب مفتوح للمرضى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 م، ضمن أكثر من 261 ألف خدمة طبية قدّمها للمرضى والمراجعين، شملت عمليات جراحية، وخدمات العيادات، والمختبر، والأشعة، وصرف الأدوية.