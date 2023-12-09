مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2023

وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج المجموعة القائم على دعم المبادرات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاح البطولة، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية العالمية الكبيرة، خاصة وأنها أصبحت الوجهة المفضلة لمختلف البطولات الرياضية، بفضل الإهتمام الذي تجده الرياضة من حكومتنا الرشيدة، لإيمانها بدورها الحيوي في تعزيز التقدم الاجتماعي، وتعريف العالم بثقافتنا والإنفتاح على الاستثمار الأجنبي والسياحة بعوامل جذب، يمثل استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى إحداها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في تنويع مصادر الدخل الوطني، واتاحة فرص العمل للشباب السعودي، وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم.