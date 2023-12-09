مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2023

واصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تواجدها اللافت في المناسبات الوطنية، وأعلنت رعايتها الطبية الكاملة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيف منافساتها مدينة جدة، في الفترة من "12 إلى 22" ديسمبر الجاري، بمشاركة "7" أندية عالمية.
حيث ستقوم المجموعة بتوفير الرعاية الطبية والإسعافية الكاملة في كل ملاعب البطولة خلال المباريات والتدريبات، بجانب تقديم الخدمات الصحية في مقار إقامة الفرق والحكام واللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء الفيفا ، وذلك عبر 18 عيادة بالفنادق والملاعب، بالإضافة إلى المشاركة بجناحين في منطقة المشجعين بملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل ، بما يضمن تقديم خدمات تناسب هذا الحدث الكبير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج المجموعة القائم على دعم المبادرات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاح البطولة، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية العالمية الكبيرة، خاصة وأنها أصبحت الوجهة المفضلة لمختلف البطولات الرياضية، بفضل الإهتمام الذي تجده الرياضة من حكومتنا الرشيدة، لإيمانها بدورها الحيوي في تعزيز التقدم الاجتماعي، وتعريف العالم بثقافتنا والإنفتاح على الاستثمار الأجنبي والسياحة بعوامل جذب، يمثل استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى إحداها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في تنويع مصادر الدخل الوطني، واتاحة فرص العمل للشباب السعودي، وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم.
وقد أكملت المجموعة استعداداتها للتواجد في البطولة وتقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وتحظى بالتمرس والخبرة النوعية، وستسخر المجموعة كافة إمكانياتها الكبيرة وخبراتها النوعية التي اكتسبتها من خلال رعايتها للعديد من المناسبات الرياضية للقيام بدروها بأفضل صورة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على تقديم الرعاية لكافة المناسبات الوطنية انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والوطنية، حيث أنها كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117 ، وقامت برعاية سباق "فورمولا1" العالمي، الذي استضافته حلبة كورنيش جدة، ورعت كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر، ودورة الألعاب السعودية 2023 ، إضافة إلى أنها تواصل رعايتها الطبية الناجحة لموسم الرياض للموسم الرابع على التوالي.