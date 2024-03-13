"قلبي" تدشّن عربتها المتنقلة لفحص مرضى القلب ورعايتهم في المناطق الطرفية بالرياض

دشّنت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، أخيراً، عربتها المتنقلة المجهّزة بأحدث التطورات لفحص مرضى القلب ورعايتهم في المناطق الطرفية لمدينة الرياض.
واستعرضت الجمعية خدماتها المقدمة بالعربة خلال زيارتهم مقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرياض، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 3700 مستفيد.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين بن علي العنزي؛ أن الجمعية تقدّم خدمات استشارية طبية لأكثر من 810 مرضى من خلال فريق طبي متخصّص ومجهّز بكافة الأجهزة الخاصة بالقياسات الحيوية وفحص العلامات الحيوية، كما أنها أجرت أكثر من 164 عملية جراحية، و754 عملية لقسطرة القلب، وذلك وفقاً لإحصائيتها الأخيرة.