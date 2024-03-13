"قلبي" تدشّن عربتها المتنقلة لفحص مرضى القلب ورعايتهم في المناطق الطرفية بالرياض

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين بن علي العنزي؛ أن الجمعية تقدّم خدمات استشارية طبية لأكثر من 810 مرضى من خلال فريق طبي متخصّص ومجهّز بكافة الأجهزة الخاصة بالقياسات الحيوية وفحص العلامات الحيوية، كما أنها أجرت أكثر من 164 عملية جراحية، و754 عملية لقسطرة القلب، وذلك وفقاً لإحصائيتها الأخيرة.