استجابت سريعًا لإزالة آثار الكارثة.. كيف ساعدت السعودية منكوبي زلزال تركيا؟

ولم يتوقف الدعم السعودي غير المحدود عند هذا الحد؛ فقد تمكَّن مركز الملك سلمان من توفير خيام مؤقتة للمتضررين من الزلزال، وبناء 3 آلاف مبنى مؤقت للمنكوبين، كما وقَّعت السعودية عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال (48.8 مليون دولار أمريكي). كما شاركت فِرق سعودية مدربة في البحث والإنقاذ جنبًا إلى جنب مع الفرق التركية؛ لرفع الأنقاض والبحث عن الناجين، ومساعدة المنكوبين، وتقديم الدعم اللازم من دواء وغذاء ورعاية صحية عاجلة.