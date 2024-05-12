"موسى وهارون".. شقيقان بريطانيان يتنافسان على لقب "خيركم"

يتنافس شقيقان بريطانيان ضمن الـ 13 الأوائل على مستوى محافظة جدة وهما: موسى وهارون راشد بن راشد، الطالبان بحلقات المحضرة القرآنية بمسجد النخيل التابعة لجمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بجدة، واللذان ختما القرآن في العام نفسه.
موسى (19 عامًا) وهارون (15 عامًا) الطالبان بحلقة ميكائيل أمين يونس بدأت منذ نعومة أظفارهما قبل الالتحاق بالتحفيظ، ولكن لوجود ضعف في التلاوة والتجويد التحقا بالحلقات فكانت النتيجة نجاحًا بتفوق في فروع القرآن، ومن ثم منافسة على المركز الأول ضمن الـ 13 الأوائل الذين سيكرّمون في حفل جمعية خيركم السنوي والذي يُقام الثلاثاء المقبل.
وعن تنافسهما قالا: نشعر بالفخر بهذا الإنجاز ومتحمسون جدًا لإعلان النتائج ، وفوز أي أحد منّا هو فوز للآخر، ويكفينا شرفًا حفظنا لكتاب الله ثم تكريم محافظ جدة لنا في ليلة التكريم.
وقدّم موسى وهارون شكرهما لكل من وقف بجانبهما بعد المولى عز وجل، وفي المقدمة والداهما الكريمان الداعمان الدائمان ثم لمعلميهم ومشايخهم في المدارس وحلقات القرآن ، كما شكر كل منهما شقيقه على إعانته لأخيه في مراجعة السور والتشجيع للاستمرار.
وعن أثر القرآن عليهما قالا إنهما وجدا بركة في حياتهما ووقتهما، فمهما كنت ضائعًا في الحياة تعيد لك تلاوة القرآن الاطمئنان ويفتح لك المولى أبواب الخير، كما أن نعمة حفظ القرآن تحسن الخلق، وترقى بك على المستويين التعليمي والحياتي.