"موسى وهارون".. شقيقان بريطانيان يتنافسان على لقب "خيركم"

موسى (19 عامًا) وهارون (15 عامًا) الطالبان بحلقة ميكائيل أمين يونس بدأت منذ نعومة أظفارهما قبل الالتحاق بالتحفيظ، ولكن لوجود ضعف في التلاوة والتجويد التحقا بالحلقات فكانت النتيجة نجاحًا بتفوق في فروع القرآن، ومن ثم منافسة على المركز الأول ضمن الـ 13 الأوائل الذين سيكرّمون في حفل جمعية خيركم السنوي والذي يُقام الثلاثاء المقبل.