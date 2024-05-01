عادل عزت: " إيلاف" تطمح إلى أن تكون العلامة الأكبر سعوديًا في قطاع الضيافة

واختتمت مجموعة (إيلاف) ، مشاركتها في أعمال القمة التي أنهت أعمالها (الأربعاء) في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض، بعد أن ساهمت في فعالياتها بحضور لافت، بين أكثر من 185 متحدثاً و1200 مستثمر، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمطورين. حيث استعرضت المجموعة خلال فعاليات القمة أبرز خدماتها وفنادقها وخبراتها في مجال الفندقة وخدمات الضيافة، التي تواصلت عبر أكثر من أربعين عاما، حيث تمتلك عددًا من الفنادق ذات مواقع استراتيجية فريدة، وتقدِّم من خلالها ضيافة فائقة وخدمات مميزة.