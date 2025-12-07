"الهزاع" : التطوع في السعودية انتقل من المبادرات إلى صناعة الأثر

وأضاف "الهزاع" يفرض هذا التقدم انتقالًا موازيًا في طريقة النظر إلى التطوع؛ من التركيز على أعداد المتطوعين إلى الاهتمام بنوعية إسهامهم. فالسؤال اليوم لم يعد : كم عدد المتطوعين؟ بل: ما القيمة التي يضيفونها؟ المرحلة المقبلة تتطلب متطوعين يمتلكون مهارات تخصصية في مجالات مثل التحول الرقمي، وإدارة المشاريع، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر، بما يجعل جهودهم جزءًا من الحلول التنموية، لا مجرد مشاركة موسمية في الفعاليات.