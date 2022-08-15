الأداء التشغيلي لـ"تويو" خلال النصف الأول من 2022 يقفز بنسبة 200%

حقق "تويو" وهو التطبيق السعودي الرائد في توصيل الطلبات؛ قفزة تشغيلية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث سجل التطبيق أداءً تشغيلياً أكبر بنسبة 200%، في رقم قياسي جديد يتفوق على الكثير من التطبيقات العالمية الرائدة في هذا المجال.
وفي هذا الشأن، أكد المدير التنفيذي التجاري لتطبيق "تويو" زياد العجلان أن نسبة النمو القوية من حيث الأداء التشغيلي لم تكن لتأتي لولا الخطط الاستراتيجية التي عملت عليها "تويو" منذ وقت مبكّر من جهة، وحرص وإبداع العاملين في التطبيق وممثليه وثقة عملائه في الوقت ذاته من جهة أخرى.
وكشف العجلان عن حرص "تويو" على أن يكون وجودها في السوق السعودي ليس لغرض المنافسة فحسب، مضيفاً "في تويو حريصون على أن نكون مساهمين بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم 2030، والمساهمة بشكل حيوي في الوقت ذاته في الناتج المحلي واقتصادنا الوطني".
وفي إطار ذي صلة، نجح تطبيق "تويو" خلال مدة زمنية قصيرة من استقطاب مئات الآلاف من ممثلي التطبيق، كما أن هذا النجاح عزز ثقة حجم كبير من العملاء في السوق المحلية، وذلك بتوصيل ملايين الطلبات في مدة وجيزة، وسرعة فائقة، وجودة عالية؛ تتفرد بها "تويو" وممثليها.
نجاح "تويو" لم يتوقف عند حدود ممثلي التطبيق، والعملاء فقط، بل أن عشرات الالاف من المتاجر في 56 مدينة سعودية، يتعاملون مع "تويو" بموثوقية عالية، والتزام كبير، الأمر الذي جعل تطبيق "تويو" يسجّل معدلات نمو قوية، وخدمات واسعة النطاق، ملبياً رغبات وطموحات عملائه.
وفي هذا الشأن، ساهم ممثلي "تويو" -الكوادر البشرية التي تعمل كحلقة وصل بين المتاجر وعملاء التطبيق-، في تحقيق القفزة التشغيلية القوية التي بلغت نحو 200%، فيما تعمل "تويو" بشكل مركّز على تحسين جودة خدمة العملاء؛ وذلك من خلال الوقوف على تطلعاتهم ورغباتهم وتلبيتها بشكل سريع وفعّال، مما ساهم في صنع علامة فارقة على صعيد تطبيقات توصيل الطلبات.
يشار إلى أن "تويو" بدأت خدماتها في مدينتي الرياض وجدة، إلا إن التطبيق سرعان ما زاد خدماته إلى الكثير من المدن السعودية الأخرى، وهو الأمر الذي يعود إلى المرتكز الأساس الذي يتمثّل في تأسيس تطبيق بمعايير عالمية يجمع ما بين الجودة والسرعة والأسعار المنافسة، لتنجح بذلك "تويو" خلال فترة وجيزة في التوسع عبر 56 مدينة حول المملكة.