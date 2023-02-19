أكثر من 22 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني بجامعة نجران

يؤدي أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران، اليوم، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتَي البكالوريوس والماجستير، وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.