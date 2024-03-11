نجاح جراحة الفتق السُري بمستشفى عفيف يُنهي معاناة سيدة ستينية مع المرض

أكد تجمّع الرياض الصحي الثالث، أن أطباء الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام، تمكنوا من إنهاء معاناة مريضة ستينية كانت تعاني من فتق سُرّي ودخول الأمعاء داخل كيس الفتق، مسبباً ألماً حاداً وإرهاقاً عاماً بالجسم، مع وجود تاريخ مرضي لضعف عضلة القلب في القلب، لديها تاريخ مرضي لعمليات جراحية سابقة.
وفي التفاصيل، فقد استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى عفيف، مريضة تبلغ من العمر 69 عاماً، تشتكي من آلام حادة بالبطن، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات السريرية والإشعاعية، تبيّن أنها تعاني من وجود فتق سرّي في جدار البطن بقطر 10 سم.
وقرّر أطباء الجراحة العامة والتخدير ضرورة إجراء عملية طارئة بواسطة التخدير النصفي لمنع حدوث أي مضاعفات، قد تحدث لمثل هذه الحالات جرّاء توقف الدورة الدموية في أجزاء من الأمعاء، وحدوث غرغرينا بالأمعاء.
وخلال العملية تم إصلاح الفتق وجدار البطن، مع التأكد من عدم وجود أي تأثير على الأمعاء وبعد الاطمئنان على صحتها في التنويم وتماثلها للشفاء التام غادرت المستشفى برفقة ذويها.
يُذكر أن قسم العمليات الجراحية بمستشفى عفيف حظي خلال العام 2023 بدعم طبي، تمثل بطبيب تخدير استشاري، وذلك ضمن برنامج التعاقد المؤقت، فيما أجريت (1213) عملية جراحية خلال نفس الفترة.