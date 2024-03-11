نجاح جراحة الفتق السُري بمستشفى عفيف يُنهي معاناة سيدة ستينية مع المرض

أكد تجمّع الرياض الصحي الثالث، أن أطباء الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام، تمكنوا من إنهاء معاناة مريضة ستينية كانت تعاني من فتق سُرّي ودخول الأمعاء داخل كيس الفتق، مسبباً ألماً حاداً وإرهاقاً عاماً بالجسم، مع وجود تاريخ مرضي لضعف عضلة القلب في القلب، لديها تاريخ مرضي لعمليات جراحية سابقة.