نائب أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على "جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي"

وأدّى الصلاةَ مع نائب أمير المنطقة، الأميرُ سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأميرُ محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.