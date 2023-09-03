نائب أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على "جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي"

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، رحمه الله، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاةَ مع نائب أمير المنطقة، الأميرُ سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأميرُ محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.
كما أدّى الصلاة معه إخوان الفقيد: الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، وعدد من الأمراء، وجمع من المواطنين.