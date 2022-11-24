بعد 11 سنة.. كارثة سيول جدة تتكرر من جديد.. أين الوعود؟ ومتى نتعلم الدروس؟ ومن المسؤول الحقيقي؟

في البدء يجب أن نقول: "إنه شيء يقهر والله العظيم"، فالسيول التي تجتاح حالياً شوارع وأحياء جدة أمر لا يمكن تصوره خاصة بعد حدوث كارثة مماثلة بأدق التفاصيل قبل 11 سنة، أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي، وحينها عينت لجان، وتم التحقيق في التداعيات، وقالت اللجان المسؤولة: "السبب وجود أخطاء، وخلل، واجتهاد في مشاريع التصريف، والتخطيط لبعض الأحياء والطرق، وسيحاسب المسؤول، ونعد بمعالجتها وضمان عدم تكرارها".