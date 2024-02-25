لا لـ"مبدأ بومبيو".. فلسطين: ضعوا ميليشيات الاستعمار على قوائم الإرهاب وعاقبوها

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أشارت في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكلٍ خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وإيجاد مزيدٍ من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.