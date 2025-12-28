جامعة الإمام تتصدر وطنيًا في جودة التعليم وتحرز المركز 29 عالميًا

حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنجازًا وطنيًا وعالميًا جديدًا، بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى المملكة في مؤشر جودة التعليم لعام 2025، ضمن تصنيف Times Higher Education – Impact Rankings، كما حلت في المركز التاسع والعشرين عالميًا في المؤشر نفسه، في إنجاز يعكس مكانتها التعليمية وتأثيرها المجتمعي المتنامي.
ويُعد التصنيف من أبرز المؤشرات العالمية الصادرة عن مؤسسة Times Higher Education البريطانية، ويقيس مدى إسهام مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، من خلال معايير تشمل الأثر التعليمي والمجتمعي والاقتصادي والبيئي، بعيدًا عن التصنيفات التقليدية المعتمدة على السمعة أو النشر البحثي فقط.
ويركز مؤشر جودة التعليم (SDG 4) على قدرة الجامعات في تقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وترسيخ العدالة التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية لخدمة المجتمع.
وجاء هذا التميز نتيجة جهود الجامعة المستمرة في تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، ورفع كفاءة التدريس، وتحقيق التكامل بين التعليم وخدمة المجتمع، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع جودة التعليم في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشاد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري بالمنجز، وهنّأ القيادات الأكاديمية ومنسوبي الجامعة والطلبة، مؤكدًا استمرار مسيرة التطوير، وتعزيز تنافسية الجامعة بما يخدم أهداف الوطن.
من جانبه، أوضح سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري أن هذا التقدّم يعكس تميز الجامعة في محليًا ودوليًا، وثمرة دعم القيادة ومتابعة إدارة الجامعة، وجهود منسوبيها وطلبتها.