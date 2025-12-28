جامعة الإمام تتصدر وطنيًا في جودة التعليم وتحرز المركز 29 عالميًا

حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنجازًا وطنيًا وعالميًا جديدًا، بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى المملكة في مؤشر جودة التعليم لعام 2025، ضمن تصنيف Times Higher Education – Impact Rankings، كما حلت في المركز التاسع والعشرين عالميًا في المؤشر نفسه، في إنجاز يعكس مكانتها التعليمية وتأثيرها المجتمعي المتنامي.