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عضوا هيئة تدريس بجامعة جدة يفوزان بالميدالية الذهبية وجائزة دولية بمعرض رومانيا
اخترعا جهازاً للكشف عن السائل الأمنيوسي بكيس الجنين باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي
حقق عضوا هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة جدة، د. قمر نايته ود. يوسف الصحفي، إنجازاً بارزاً بحصولهما على الميدالية الذهبية، إضافة إلى جائزة دولية خاصة في معرض رومانيا الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية.
جاء هذا التميز لاختراعهما جهازاً طبياً مبتكراً للكشف عن نسبة السائل الأمنيوسي داخل كيس الجنين في رحم الأم، واكتشاف الحالات المبكرة للولادة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.