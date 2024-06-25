عضوا هيئة تدريس بجامعة جدة يفوزان بالميدالية الذهبية وجائزة دولية بمعرض رومانيا

حقق عضوا هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة جدة، د. قمر نايته ود. يوسف الصحفي، إنجازاً بارزاً بحصولهما على الميدالية الذهبية، إضافة إلى جائزة دولية خاصة في معرض رومانيا الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية.