"منصبة تنومة".. 33 عامًا من المطالبات بسفلتة الطرق والإنارة بلا جدوى

وتفصيلاً، قال المواطن مبارك الشهري لـ"سبق": تقع قرى منصبة جغرافيًّا في مفترق طرق بين محافظات بيشة وتنومة وبلسمر، ولها 3 طرق، جميعها لم تُسفلت بالرغم من المطالبات التي مضى عليها عشرات السنين؛ إذ يوجد طريق "منصبة المعدن - بيشة" بطول 34 كيلو غير مسفلت، وطريق "منصبة - عياء بلسمر" بطول 28 كيلو ترابي، وطريق "منصبة - تنومة" ترابي بطول 40 كيلو. وقد بدأت المطالبة في سفلتته منذ عام 1410هـ.