"منصبة تنومة".. 33 عامًا من المطالبات بسفلتة الطرق والإنارة بلا جدوى

طالب أهالي قرى "منصبة" بمحافظة تنومة مسؤولي النقل بسفلتة الطرق المؤدية للقرى، التي مضى 3 عقود على مطالباتهم بسفلتتها؛ إذ جميع الطرق الثلاثة المؤدية للقرى غائبة عنها السفلتة والإنارة.
وتفصيلاً، قال المواطن مبارك الشهري لـ"سبق": تقع قرى منصبة جغرافيًّا في مفترق طرق بين محافظات بيشة وتنومة وبلسمر، ولها 3 طرق، جميعها لم تُسفلت بالرغم من المطالبات التي مضى عليها عشرات السنين؛ إذ يوجد طريق "منصبة المعدن - بيشة" بطول 34 كيلو غير مسفلت، وطريق "منصبة - عياء بلسمر" بطول 28 كيلو ترابي، وطريق "منصبة - تنومة" ترابي بطول 40 كيلو. وقد بدأت المطالبة في سفلتته منذ عام 1410هـ.
وأضاف "الشهري": تتألف منصبة من خمس قرى، هي: دم الأحمر ووادي ثار وقرية السلف ودم الأبيض وقرية الأرحاء، ويقطنها مجتمعة ما يزيد على أربعة آلاف نسمة، بها مدارس للبنين والبنات، ومركز صحي. كما أن المرافق الحكومية وموقع الاحتفالات لم يتم اكتمالها من قِبل البلدية.
وناشد المواطن الشهري الجهات المعنية سفلتة وإنارة الطرق الثلاثة، وإكمال المرافق الخدمية بالقرية.