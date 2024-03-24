من الإعاقة إلى المشي على قدمَيْه.. شاهد فرحة ذوي يوسف مجرشي بعد علاجه

وكانت أسرة يوسف قد ناشدت عبر "سبق" في رمضان الماضي مدينة الأمير سلطان الطبية، التي بدورها تلقت النداء، وبتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان تم استقبال الحالة، وبدأ علاجها حتى أصبح الطفل قادرًا على المشي، فيما ستُستكمل العمليات حتى تتساوى القدمان.