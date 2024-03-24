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من الإعاقة إلى المشي على قدمَيْه.. شاهد فرحة ذوي يوسف مجرشي بعد علاجه
أسرته ناشدت عبر "سبق" مدينة الأمير سلطان الطبية التي بدورها تلقت النداء
نجحت مدينة الأمير سلطان الطبية في علاج الطفل يوسف مجرشي بعد أن وُلد بقدم ملتوية؛ حرمته المشي كأقرانه.
وقد بدأت عملياتها الجراحية في القدم لعلاجه العام الماضي.
وكانت أسرة يوسف قد ناشدت عبر "سبق" في رمضان الماضي مدينة الأمير سلطان الطبية، التي بدورها تلقت النداء، وبتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان تم استقبال الحالة، وبدأ علاجها حتى أصبح الطفل قادرًا على المشي، فيما ستُستكمل العمليات حتى تتساوى القدمان.