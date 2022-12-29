محليات

بـ2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

حفر الباطن ورفحاء والقريات سجلت أعلى نسبة رطوبة 100%
بـ2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سبق
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة وجازان والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجات مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 29 درجة، وينبع 28 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة ب2 مئوية، تليها القريات والمجمعة 3 درجات، وبريدة وحائل والدوادمي ورفحاء 4 مئوية، وكل من الرياض وتبوك وعرعر وسكاكا وحفر الباطن والخرج 5 درجات.

وسجلت طريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات أعلى نسبة رطوبة 100%.

حالة الطقس
الأرصاد
أدنى درجات الحرارة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org