بالصور.. مدير الجامعة الندوية بالهند يزور مجمعَ الملك فهد لطباعة المصحف

زار مديرُ الجامعة الندوية في جمهورية الهند، الشيخ عبدالله كويا المدني، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء؛ مجمعَ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة مدير الجامعة الندوية في جمهورية الهند، الرسمية بدعوة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
والتقى "المدني" خلال الزيارة بالأمين العام للمجمع، عاطف بن إبراهيم العليان، كما اطلع على أبرز الإنجازات والأرقام التي حقّقها المجمع، والمشروعات المنفذة منذ وضع حجر الأساس إلى وقتنا الحالي.
وخلال الزيارة التعريفية للمجمع المقامة للوفد، جرى الانتقال إلى "الشرفة" التي يتواجد فيها عددٌ من مختلف الإصدارات الخاصة بالمصحف الشريف التي عمل على إنتاجها المجمع.
وأثنى الشيخ عبدالله المدني على الجهود الكبيرة والمتواصلة للمملكة خدمة لكتاب الله والعناية به، عبر أكبر مطبعة لخدمة المصحف الشريف، منوهًا إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في الإشراف والمتابعة لمخرجات عمل المجمع، الذي يوزّع ملايين النسخ من إصدارات المجمع وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية.
وفي نهاية الزيارة تلقّى مديرُ الجامعة الندوية، هدية عبارة عن نسخة من المصحف الخاص، أحد إصدارات المجمع، مرفق معه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المليبارية، إحدى اللغات في جنوب الهند.