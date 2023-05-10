بالصور.. مدير الجامعة الندوية بالهند يزور مجمعَ الملك فهد لطباعة المصحف

وأثنى الشيخ عبدالله المدني على الجهود الكبيرة والمتواصلة للمملكة خدمة لكتاب الله والعناية به، عبر أكبر مطبعة لخدمة المصحف الشريف، منوهًا إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في الإشراف والمتابعة لمخرجات عمل المجمع، الذي يوزّع ملايين النسخ من إصدارات المجمع وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية.