جامعة طيبة تطلق "منتدى المدينة المنورة للتعليم

انطلقت أمس، فعاليات "منتدى المدينة المنورة للتعليم"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الذي تنظمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين؛ بهدف تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستويات التميز التنافسي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.