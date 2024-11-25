نادية الفضل.. حرفية سعودية تضع بصمتها الإبداعية على تحفها الفنية بجدة التاريخية

وروت "الفضل" قصتها وشغفها التي بدأت قبل تقاعدها بثلاثة أعوام من مجال التعليم تخصص "تربية فنية واقتصاد منزلي"، من خلال بحثها عن أفكار جديدة لتطوير السبحة التقليدية لتصبح متعددة الاستخدامات، سواء إكسسوارات أو حلي، أو حتى للديكور داخل المنازل، ساعدها على ذلك تطبيق ما تعلمته كالنسيج والتطريز خلال فترة عملها في تخصص التربية الفنية.