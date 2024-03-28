إدارة الحشود بالمسجد النبوي .. جهود يومية لتنظيم حركة المصلين

عدسة "واس" وثقت وجود المراقبين على امتداد الممرات عند دخول قاصدي المسجد النبوي لساحات المسجد النبوي لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.