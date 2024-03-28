إدارة الحشود بالمسجد النبوي .. جهود يومية لتنظيم حركة المصلين

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود أعمالها ومهامها اليومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في شهر رمضان من خلال تنظيم دخول وخروج قاصدي المسجد النبوي.
وتعمل الإدارة منذ دخول قاصدي المسجد النبوي عن طريق الأبواب الرئيسية أو الفرعية على تنظيم دخولهم والحرص على عدم التكدس وجعل الممرات سالكة للجميع.
كما تعمل الإدارة على تجهيز المسارات المخصصه للزوار إلى نقاط الفرز وتجهيز مسار للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إضافة إلى تنظيم التفويج للروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
عدسة "واس" وثقت وجود المراقبين على امتداد الممرات عند دخول قاصدي المسجد النبوي لساحات المسجد النبوي لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.