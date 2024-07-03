أوبو (OPPO)تؤكد التزامها بجعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع وتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لحوالي 50 مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2024

وإلى جانب الابتكار الخاص بها، تعمل شركة OPPO عن كثب مع قادة الصناعة لتقديم تجارب هواتف الذكاء الاصطناعي الأفضل، استنادًا إلى بنية هجينة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الوجود على الجهاز والوجود السحابي. وبالتعاون مع جوجل، ستتميز سلسلة Reno12 من OPPO وجيل الهواتف الرئيسية المقبلة من سلسلة Find X بنماذج لغوية كبيرة من عائلة نماذج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، ما يحقق لمستخدمي OPPO ميزات ذكاء اصطناعي أكثر ابتكارًا ورفاهية مثل صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على ميزات كتابة الذكاء الاصطناعي وملخص التسجيل الذكي. وبالتعاون مع ميدياتك، تقوم كلا الشركتين بضبط الرقائق لتحسين القدرة التخزينية وكفاءة الحوسبة على الطرازات الرئيسية المرتقبة من OPPO. ومن خلال شراكتها مع مايكروسوفت، سيزود الجيل القادم من هواتف OPPO، بقدرات مايكروسوفت لتقديم تجربة تحويل الصوت الطبيعي إلى نص بكفاءة ودقة أكبر، بالإضافة إلى تحسين الاتصال بين الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب والهواتف.