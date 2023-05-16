وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة.. وبرلين بحاجة لعلاقات قوية مع الرياض

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية، بالمملكة بسبب جهودها في عمليات الإجلاء من السودان، في ظل الصراع المحتدم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد، قائلة: كانت جدة الملاذ الآمن الأول للكثيرين بعد اندلاع القتال أخيرًا في السودان، بما في ذلك بعض الألمان. أنا ممتنة للغاية للمملكة لإجلائها العديد من المواطنين من أنحاء العالم، بمن فيهم الألمان.