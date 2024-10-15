رموز العمل في بنجلاديش يشيدون بدور السعودية في دعم المشاريع التنموية

شهدت قيادات العمل المؤلم والخيري في بنجلاديش حيث شاركت في دعم المشاريع التنموية والإنسانية المتنوعة في بلادهم. ساهمت جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التنمية وزيادة الخدمات الأساسية بمشاركة السكان في المناطق الكاملة، مما يعكس سخاء الحكومة
جاء ذلك عبر جامعة كبيرة تشهدها منطقة "بانسخالي- شيتاغونغ"، بمناسبة افتتاح مركز تنموي كبير يشمل مسجدًا، مدرسة، دارًا لأيتام، مستوصفًا طبيًا، وخمسة محلات تجارية، ويبعد عن العاصمة دكا 296 كيلومترًا، ويخدم أكثر من 20
من جهتهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وسعادتهم بهذه المبادرة، سائلين الله أن يحفظ السعودية ويجعلها دائمًا داعمًا للعمل الخيري والإنساني.