رموز العمل في بنجلاديش يشيدون بدور السعودية في دعم المشاريع التنموية

جاء ذلك عبر جامعة كبيرة تشهدها منطقة "بانسخالي- شيتاغونغ"، بمناسبة افتتاح مركز تنموي كبير يشمل مسجدًا، مدرسة، دارًا لأيتام، مستوصفًا طبيًا، وخمسة محلات تجارية، ويبعد عن العاصمة دكا 296 كيلومترًا، ويخدم أكثر من 20