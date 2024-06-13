رخام يحافظ على البرودة مهما كانت درجة الحرّ.. السعودية تنفق نصف مليار ريال على "التاسوس"

وقبل 45 عامًا فرش الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود أرضية المسجد الحرام برخام التاسوس، بعد أن أنهى ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام عام 1396هـ، وتوسعة المطاف عام 1398هـ في شكله الحالي، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اليوم بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ العناية بضيوف الرحمن وكل ما يعينهم على أداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.