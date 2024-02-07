"بيئة مكة" تمنع غير السعودين من دخول حلقة الخضار بجدة بهدف البيع والشراء

علمت "سبق" أن إدارة أسواق النفع العام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة منعت غير السعوديين من دخول حلقة الخضار بمحافظة جدة بهدف البيع والشراء، وطالبت كل وافد بضرورة إحضار صاحب العمل؛ وذلك بهدف مساندة ودعم السعودة داخل الحلقة.
من جانبهم رحب سعوديون مستثمرون بالحلقة بهذا القرار الشجاع الذي أصدرته وزارة البيئة للحفاظ على التوطين بأن يعمل بالحلقة مواطنون، وطالبوا وزارة البيئة باستمراره وتكثيف الرقابة.
وكانت "سبق " قد رصدت قبل عدة أشهر من داخل حلقة الخضار بجدة وهي تعج بالوافدين وهم يبيعون على مرأى من الجهات الرقابية، حتى إن هناك وافدين بمهنة سائق كان يحضر ليشتري خضراً وفواكه من الموردين ثم يعرضها للبيع في ناصية الحلقة دون خوف.