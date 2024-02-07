"بيئة مكة" تمنع غير السعودين من دخول حلقة الخضار بجدة بهدف البيع والشراء

وكانت "سبق " قد رصدت قبل عدة أشهر من داخل حلقة الخضار بجدة وهي تعج بالوافدين وهم يبيعون على مرأى من الجهات الرقابية، حتى إن هناك وافدين بمهنة سائق كان يحضر ليشتري خضراً وفواكه من الموردين ثم يعرضها للبيع في ناصية الحلقة دون خوف.