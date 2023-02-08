الطلب على الغسالات بالمملكة سيرتفع إلى مليار و٦٧٤ مليون ريال في 4 سنوات

يتوقّع أن يصل سوق الغسالات المحلي في المملكة العربية السعودية إلى مليار و٦٧٤ مليون ريال، خلال السنوات الأربع القادمة، بنمو سنوي مركب يبلغ 3.34٪.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى نمو هذا السوق في الفترة المقبلة: زيادة عدد الأسر إلى ٥.٤٦ مليون أسرة منذ مارس ٢٠٢٢، والزيادة السكانية، وزيادة عدد العاملين، وتزايد أعداد السياح والمستثمرين، فضلًا عن تنامي جاذبية قنوات البيع عبر الإنترنت.
ووفقًا لبحث شركة "ريسيرتش اند ماركتس" العالمية: فإن البرامج الحكومية الداعمة وتعزيز القطاع التجاري في المملكة، وتوافد عدد كبير من السياح كل عام؛ يغذي بناء وتطوير الفنادق، ومع ارتفاع أعداد الفنادق والحاجة إلى توفير تجربة ممتعة للسائحين أثناء الإقامة في الفندق؛ يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الأجهزة الإلكترونية المتقدمة مثل الغسالات والمكابس والتلفزيون والثلاجات، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وكشف البحث أن تواصل بناء وتطور المستشفيات والعيادات ومرافق الرعاية الصحية عالية الجودة؛ يساهم في زيادة الطلب على أجهزة الغسالات المتقدمة في ظل الاحتياج إلى غسل ملاءات الأسرة والأغطية والستائر والأغطية والملابس الأخرى لأخصائيي الرعاية الصحية والمرضى، من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة وصحية.