الطلب على الغسالات بالمملكة سيرتفع إلى مليار و٦٧٤ مليون ريال في 4 سنوات

ومن الأسباب التي تؤدي إلى نمو هذا السوق في الفترة المقبلة: زيادة عدد الأسر إلى ٥.٤٦ مليون أسرة منذ مارس ٢٠٢٢، والزيادة السكانية، وزيادة عدد العاملين، وتزايد أعداد السياح والمستثمرين، فضلًا عن تنامي جاذبية قنوات البيع عبر الإنترنت.