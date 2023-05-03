شاهد.. هبوط للطبقة الأسفلتية بالجبل الأسود في جازان يُنذِر بالخطر

لا تزال آثار الأمطار التي شهدها الجبل الأسود بالريث بجازان، خلال الأيام الماضية؛ تشكّل خطورةً كبيرة على سكّان المكان والقادمين إليه من مختلف أرجاء المملكة.
ورصدت "سبق" ميدانيًّا، اليوم الأربعاء؛ جانبًا من تلك الآثار والتكسُّرات التي تتطلّب معالجة سريعة، ووضع حواجز ولوحات تحذيرية وأقماع لتنبيه القادمين للجبل والنازلين منه.
وأظهرت تكسرًا للطبقة الأسفلتية بعمق كبير يمكن أن تسقط فيه المركبات، وخصوصًا في الليل الذي تنعدم معه الرؤية، فضلًا عن التكسرات والانهيارات التي طالت معظم أرجاء الطريق من البداية إلى القمة.
وطالب الجميع الجهات المعنية بسرعة التحرك لدرء المخاطر، وما قد ينجم عنها من حوادث، لا سمح الله.