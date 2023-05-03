شاهد.. هبوط للطبقة الأسفلتية بالجبل الأسود في جازان يُنذِر بالخطر

وأظهرت تكسرًا للطبقة الأسفلتية بعمق كبير يمكن أن تسقط فيه المركبات، وخصوصًا في الليل الذي تنعدم معه الرؤية، فضلًا عن التكسرات والانهيارات التي طالت معظم أرجاء الطريق من البداية إلى القمة.