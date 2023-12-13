"الداخلية" و"سدايا" تُطلقان معسكرات تدريبية في علوم البيانات لتأهيل 187 من منسوبي الوزارة

وتهدف المعسكرات التي تستمر ثلاثة أشهر، بمجموع 480 ساعة، إلى تزويد المتدربين بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وذلك في إطار ما تحظى به "سدايا" من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ للوصول بالسعودية للريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.