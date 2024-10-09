تكريم شركتي HPE والفنار ضمن منتدى التقنية الرقمية 2024

وكانت الشركة قد أطلقت أول خوادمها سعودية الصنع بالتعاون مع شركة "الفنار" ضمن خطتها المتضمنة إنتاج آلاف الخوادم وتسليمها محليًا وإقليميًا للعملاء، وذلك لإنتاج حلول سعودية الصنع ذات تقنية متقدمة تسهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتغطية احتياجات أسواق التقنية محليًا وإقليميًا؛ دعمًا لسلاسل التوريد العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المعززة للأمن والموثوقية.