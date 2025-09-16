تنوّع يُنقذ الأرواح.. "الدفاع المدني" يكشف أسرار الطفايات واستخداماتها

في خطوة توعوية، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن أنواع طفايات الحريق واستخداماتها، مشددة على أهمية اختيار الطفاية المناسبة لنوع الحريق لضمان الفاعلية وسلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضحت المديرية أن طفاية الماء تُستخدم لإخماد حرائق المواد الصلبة القابلة للاشتعال مثل الورق والخشب والكرتون، ولا تُناسب حرائق الزيوت أو الأجهزة الكهربائية.
وأضافت أن طفاية الرغوة مخصّصة لحرائق السوائل القابلة للاشتعال، مثل الوقود والزيوت، حيث تعمل على عزل سطح السائل ومنع تصاعد الأبخرة القابلة للاشتعال.
وبيّنت أن طفاية ثاني أكسيد الكربون تُعدّ فعّالة لإخماد معظم أنواع الحرائق، باستثناء حرائق المعادن، إذ تقوم بخنق النار عن طريق إزاحة الأكسجين، وتُستخدم بكثرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية.
وأشارت إلى أن طفاية البودرة تُعدّ شاملة الاستخدامات، لكنها مثالية لإطفاء حرائق الكهرباء والمواد الكيميائية، وتُستخدم عادة في الأماكن المفتوحة نظرًا لتأثير انتشار البودرة.
كما لفتت إلى أهمية استخدام بطانية الحريق عند نشوب حرائق الزيوت في المطابخ، مؤكدة أنها فعالة في خنق النيران الناتجة عن زيوت الطهي والشحوم.
ونبّه الدفاع المدني إلى ضرورة الاطلاع على ملصق التعليمات المثبّت على كل طفاية، والتأكد من نوع المادة بداخلها، والتفقد الدوري لصلاحيتها، لضمان جاهزيتها في الحالات الطارئة.