"الهلال الأحمر" بالشرقية يدرب أكثر من 22 ألف مستفيد خلال شهر أكتوبر

نفَّذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عددًا من البرامج التأهيلية والدورات التخصصية خلال شهر أكتوبر 2025م.
وتضمنت البرامج، العديد من الأركان التوعوية ومبادرات رجل الأمن المسعف والنادل المنقذ، إلى جانب برنامجي دعم الحياة الأساسي (BLS) والمستجيب الأولى والبروتوكولات العلاجية، وبرنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية، والمهارات الأربع، والمهارة الواحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين 22935 مستفيدًا من المواطنين والمقيمين والكوادر الطبية والإسعافية في المنطقة الشرقية.
وتحرص الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع جاهزية كوادرها الطبية والإسعافية ورفع الوعي لدى الجمهور من المواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة -لا قدر الله تعالى- ناتجة عن التأخير في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.
وتدعو الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة من خلال التسجيل في منصـة متأهب: https://mutaaheb.srca.org.sa للإسهام في إنقاذ الأرواح عند حدوث الحالات الطارئة -لا قدر الله-.