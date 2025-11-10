"الهلال الأحمر" بالشرقية يدرب أكثر من 22 ألف مستفيد خلال شهر أكتوبر

وتحرص الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع جاهزية كوادرها الطبية والإسعافية ورفع الوعي لدى الجمهور من المواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة -لا قدر الله تعالى- ناتجة عن التأخير في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.