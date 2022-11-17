"العساكر": المملكة ضربت أروع الأمثلة في خدمة المسلمين وجعلت رعايتهم على رأس أولوياتها

ونوه العساكر بالجهود الحثيثة التي يبذلها سمو ولي العهد الأمير الموفق محمد بن سلمان في العناية بالمراكز الإسلامية عمارة وصيانة ودعمًا تماشياً مع الرؤية الخلاقة التي يحملها في تنقية الإسلام مما شابه بسبب الجماعات التي تسعى لتأسيسه لأهداف حزبية مقيتة بعيداً عن تعاليمه، مبيناً أن سموه تصدى للجماعات المتطرفة بكل قوة وحزم، ويعمل ليل نهار لبناء مجتمع إسلامي وسطي يعتز بعقيدته ومنهجه وهويته.