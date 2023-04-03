‏المميزات الجيوسياسية التي تحظى بها المملكة.. "المسند" يسلط الضوء عليها

وأردف: تملك السعودية أطول خط مستقيم بين حديها الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي بين الدول العربية، حوالي 2266كم (وهذا يعادل المسافة من الرياض إلى أنقرة في تركيا، أو إلى كراتشي في باكستان، أو إلى سوتشي جنوبي روسيا).