‏المميزات الجيوسياسية التي تحظى بها المملكة.. "المسند" يسلط الضوء عليها

استعرض أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، مجموعة من المميزات الجيوسياسية (جيوبوليتيك) الفريدة التي تحظى جغرافية المملكة بين الدول العربية والإسلامية.
وقال "المسند": المملكة تمتلك نحو 1285 جزيرة كأكثر دولة عربية بعدد الجزر.
وأضاف: السعودية تجاور 8 دول كأكثر الدول العربية جيراناً ، كما تحتل المرتبة الأولى في طول حدودها البحرية بين الدول العربية 2330كم.
وأردف: تملك السعودية أطول خط مستقيم بين حديها الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي بين الدول العربية، حوالي 2266كم (وهذا يعادل المسافة من الرياض إلى أنقرة في تركيا، أو إلى كراتشي في باكستان، أو إلى سوتشي جنوبي روسيا).
وتابع: تحظى المملكة بأكبر متحف جيولوجي بركاني في العالم العربي عبر 13 حرة تقريباً، وبأكبر عدد من البراكين الخاملة بين الدول العربية قد يصل عددها إلى نحو 2000 فوهة بركان، وهي من جهة ميزة تنافسية سياحية (جيوسياحي) واقتصادية.
وقال "المسند": تعدّ السعودية أكبر دولة إسلامية مساحة بعد كازاخستان والجزائر، والثانية عشرة عالمياً، كما أنها تمتلك أطول حدود برية وبحرية على مستوى الدول العربية 6760 كم، بعد الجزائر7987 كم.
واختتم بالقول: يكفينا فخراً أن من أرضها نبع الإسلام، وفي أرضها يأرز الإسلام، وفيها الحرمان الشريفان، وهذا غيض من فيض أكرمنا الله به.