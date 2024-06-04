"فلكية جدة": رصد "الزهرة" في الاقتران العلوي اليوم.. على مسافة صفر من الشمس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب الزهرة سيمر اليوم خلف الشمس مباشرة تقريبًا، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران العلوي"، عند الساعة 07:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ حيث سينتقل الكوكب من "سماء الفجر" إلى "سماء المساء"، وسيكون على مسافة صفر درجة من الشمس؛ مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بينما يضيع في وهج الشمس.