صندوق تابع لـ"الاستثمار كابيتال" يستحوذ على مجمع طويق السكني بالرياض

ويُعد المجمع أحد أكبر المشاريع المتكاملة في فئة إسكان القوى العاملة بمدينة الرياض، حيث يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية وعدد من المشاريع الكبرى. كما يقع على بُعد نحو 4 كيلومترات فقط من محطة طريق جدة. ويعتزم الصندوق استكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المجمع بالتعاون مع أحد المطورين والمشغلين المتخصصين في إسكان القوى العاملة.

ويأتي هذا المشروع استجابةً للطلب المتزايد على الحلول السكنية المتكاملة المخصصة لسكن القوى العاملة، وبهدف تطوير بيئة سكنية مناسبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي في السوق العقاري السعودي.

الجدير بالذكر أن الاستثمار كابيتال شركة مساهمة مقفلة مرخّصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء، والترتيب والمشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وهي مملوكة بالكامل للبنك السعودي للاستثمار.