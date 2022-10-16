"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار رعدية ورياح وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل وتبوك وجازان والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشعيبة وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المدينة المنورة واليتمة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الرايس وينبع وينبع النخل، يستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.