الكمامة لا غنى عنها.. مختصون ينصحون بلبسها في أماكن التجمعات للحماية من العدوى التنفسية

وأضاف: المجتمعات استفادت من دروس صحية عديدة من فيروس كورونا الشرس، وأصبح لدى عامة الناس وعي كبير في اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات الكبيرة تفاديًا لأي عدوى حتى لو كانت إنفلونزا موسمية، لذا أنصح جميع أفراد المجتمع بالحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن التي تشهد وجودًا كبيرًا من البشر، واتباع إرشادات ونصائح وقرارات وزارة الصحة، ففي ظل تعدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي ودخول عديدٍ من غير المتخصصين في المجال بتصريحاتٍ ليس لها أي أساس علمي، تزداد فرص انتشار المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة وهذا يساعد على إعادة نشرها وتداولها وتكريس المعلومة غير الصحيحة وزيادة الذعر، لذا أنصح باتباع منصات الجهات الصحية الرسمية فقط.